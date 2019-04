Les marchés actions étaient au beau fixe en cette première semaine d’avril avec des indices manufacturiers chinois et américains finalement bien meilleurs qu’escomptés sur le mois de mars. De plus, les données sur l’emploi non agricole aux États-Unis sont ressorties très au-delà des attentes des économistes (+196.000 postes créés en mars) et les salaires n’ont que faiblement progressé (0.1% sur le mois, soit +3.2% d’une année sur l’autre). Cette ambiance positive a aussi été favorisée par les avancées dans les négociations commerciales sino-américaines, les deux parties étant apparemment de plus en plus proches de la signature de l’accord tant attendu. Le Dow Jones augmentait ainsi de 1.91%, le S&P500 prenait 2.06% et le Nasdaq gagnait 2.71%.

Les autres marchés boursiers n’étaient pas en reste, loin de là : MSCI EMU (+3.01%) ; Nikkei225 (+2.84%) ; Shangai Composite (+5.04%).

Un autre signe de cet appétit pour le risque venait des marchés de crédit avec les obligations à haut rendement qui poursuivaient leur marche en avant, semaine après semaine (indice Bloomberg Barclays US Corporate High Yield TR: +0.5%). En revanche, les rendements des emprunts d’Etat se retendaient un peu, touchant leur plus haut de deux semaines (U.S. 10 ans à +2.5% ; Bund 10 ans pile à 0%). Cette remontée des taux, quoique légère, a redonné un peu de souffle aux actions bancaires (indice S&P financials : +3.33%) qui en avaient bien besoin, après un mois de mars compliqué. Cela dit, de nombreux autres secteurs ont largement profité de l’environnement favorable à la prise de risque. Seulement deux ont fini la semaine dans le rouge : les services d’utilité publique et les biens de consommation de base (toutefois, il faut se rappeler que ce dernier secteur affichait l’une des meilleures performances lors des trois précédentes semaines).

Sur les marchés de matières premières, il faut souligner que les prix du pétrole ont continué leur spectaculaire progression entamée depuis le début de l’année, en montant encore de 4.89% sur la semaine, dans le sillage de l’extension du conflit libyen. Les stocks de brut américains ont pourtant cru de 7.24 millions de barils la dernière semaine de mars.

