Les rendements des emprunts d’Etat sont brutalement repartis à la hausse cette semaine, le 10 ans américain remontant à 1.9%, contre 1.55% la semaine précédente, et les obligations de notation « investissement grade » ont plongé des deux côtés de l’Atlantique (-0.76% en Europe, -1.53% aux Etats-Unis). A l’opposé les actions sont restées fermes (S&P500 : +0.96%, MSCI EMU : +1.51%, Shangai Composite : +1.05%), toujours portées par les espoirs d’une désescalade dans les tensions sino-américaines et d’un risque de Brexit sans accord réévalué à la baisse.

Les marchés actions ont également été soutenus par la BCE qui a annoncé un nouveau plan d’assouplissement monétaire en abaissant son taux de dépôt de 10 points de base à -0.5%, et en relançant à partir de novembre un programme d’achat d’obligations de 20 milliards d’euros par mois. Cette décision a toutefois déclenché une fronde ouverte au sein de l’institution, l’Allemagne, les Pays-Bas et la France s’y étant formellement opposées, en des termes d’ailleurs peu diplomatiques, et par voie de presse. Un tel désaccord ne s’était jamais produit depuis la nomination de Draghi.

Autre fait notable cette semaine, le retour en grâce des actions ‘value’ (S&P500 Value Index en progression de 2.47%) après des mois de purge, alors que les titres ‘momentum’ chutaient lourdement. Plusieurs secteurs ont bénéficié de cette rotation factorielle au détriment des valeurs technologiques (indice S&P IT abandonnant -0.39%), et plus particulièrement les financières (+3.89%) et l’énergie (+3.36%) bien que les prix du pétrole aient trébuché de 2.95% sur la semaine après que Donald Trump ait congédié son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Cela étant dit, le brut devrait remonter de plusieurs dollars par baril dès la réouverture des marchés lundi suite à l’attaque de deux importantes installations pétrolières saoudiennes par des drones samedi. Ce sont 5% de la production mondiale (plus de 5 millions de barils/jour) qui ont ainsi été anéantis pour une durée indéterminée.

Enfin, parmi les secteurs perdants de la semaine, il faut souligner l’immobilier qui recule brusquement de 3.24% (plus mauvaise performance hebdomadaire), suivi par les produits de consommation de base (-0.92%).

