Les semaines se suivent et se ressemblent pour les actions en dépit d’un contexte négatif au regard des turbulences sans fin autour des droits de douane. Les grands indices étaient encore en hausse la semaine dernière (S&P 500: +0.78%, MSCI EMU: +2.12%, MSCI EM: +2.23% en dollar, les marchés américains représentant à nouveau le gros des flux de souscription) bien que le Président Trump ait annoncé lundi qu’il allait appliquer des droits de douane de 10% sur 200 milliards de biens chinois, tout en épargnant un large éventail de produits technologiques de grande consommation (incluant Apple) considérés jusqu’alors comme les plus exposés aux tensions commerciales grandissantes. Sans surprise, la Chine a répliqué en imposant des taxes de 5 à 10% sur les importations américaines concernant notamment la viande, les produits chimiques, les produits textiles et les pièces pour automobiles. Dans un premier temps, les investisseurs ont semblé juger cette dernière escalade comme moins préjudiciable que celle qui était initialement redoutée, d’où le rebond des marchés en milieu de semaine. Cependant et pour ne rien arranger, la Chine décidait finalement d’annuler les pourparlers en cours avec les Etats-Unis. De manière similaire, les discussions entre le Canada et les Etats-Unis restaient dans l’impasse ainsi que l’affirmait Chrystia Freeland, ministre canadienne des affaires étrangères, même si elle précisait aux journalistes que celles-ci avaient quand même été constructives. Blocage total également du côté des négociations entre l’Union Européenne et le Royaume Uni. Dans la foulée, la livre britannique abandonnait 1.5% contre le dollar américain vendredi, affichant ainsi sa plus forte baisse journalière cette année. Dans l’intervalle, le rendement des emprunts à 10 ans américains se tendait en cassant rapidement le seuil des 300 points de base et le pétrole brut WTI grimpait bien au-delà des 70 dollars le baril après le refus de l’OPEP et de la Russie d’accroître leur production, repoussant ainsi l’appel de Trump à calmer le marché.

Poursuivez la lecture : https://www.trackinsight.com/weekly-flow-report/2018-09-21/global