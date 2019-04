TrackInsight: Les valeurs du secteur de la santé en forte décollecte

Le secteur regroupant les ETFs exposés aux valeurs large cap du secteur de la santé a enregistré une chute de (3.46%) ce mercredi, amenant ainsi la performance sur 1 mois à (-6.87%).

Le segment a aussi souffert d’une cinquième journée consécutive de décollecte portant à €245M le capital cumulé retiré du segment sur cette période. Les prestataires d’assurance maladie sont sous pression notamment due à « Medicare for all », terme qui a récemment fait les unes et qui correspond à une proposition de réforme du système d’assurance maladie universelle, portée par les législateurs démocrates. Anciennement secteur leader du marché, le segment est aujourd’hui considéré comme défensif et présente les dividendes les plus bas comparés aux autres secteurs du S&P 500. Ceci n’aide en rien à la situation. En effet, le segment a des difficultés cette année et présente une performance YTD de 4.62%. 20 fonds répliquant les performances de 13 indices sont inclus dans le segment pour un total de €7.4Bn d’actifs sous gestion.