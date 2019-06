Durant ce mardi 25 Juin, les ETFs répliquant les indices liés aux valeurs du secteur de l’immobilier ont enregistré une forte collecte sur le marché primaire, à hauteur de +$310M. C’est le chiffre de collecte sur une journée le plus important depuis près d’un an. Cet intérêt soudain des investisseurs pour ce segment contraste avec les pertes subies hier, de -0,85% en moyenne. Sur un mois, les valeurs liées à l’immobilier sont proches de l’équilibre, à +0,17%, mais leur performance moyenne sur l’année 2019 reste impressionnante, puisque qu’elle est à +17,97%, soit bien au-dessus des +16,38% du S&P 500. 21 ETFs répliquent 15 indices sur le segment des valeurs liées à l’immobilier, et regroupent un total de $17,17 milliards d’actifs sous gestion.

