TrackInsight: Mauvaise performance pour le secteur industriel américain

Les sociétés industrielles ont entraîné la chute des actions à Wall Street ce mardi 9 avril, mettant ainsi un terme à la série de 8 jours de hausse consécutifs du S&P 500. Ce retournement s’explique par la montée des tensions entre les États-Unis et l’Union Européenne au sujet des accords commerciaux et l’affaiblissement des perspectives mondiales selon le Fond Monétaire International. Les ETFs répliquant les indices exposés aux valeurs industrielles américaines ont perdu -1,33% en moyenne sur la journée, ce qui a légèrement impacté la performance cumulée depuis le début de l’année qui est désormais à +18,54%. Ce segment regroupe 10 ETFs et représente $ 4,7 milliards d’actifs sous gestion.

