TrackInsight: Performance notable des valeurs technologiques américaines

Les ETFs répliquant les valeurs technologiques américaines, ou IT ont enregistré une performance notable de +1,64% en moyenne ce mardi 19 Juin. Entrainées par la hausse générale des marchés américains, les valeurs IT ont surperformé les 3 grands indices américains, que sont le Dow Jones (+1,4%), le S&P 500 (+1,4%) et le Nasdaq (+1%). Ce rebond soudain des marchés est une conséquence directe de l’apaisement des tensions entre les Etats-Unis et la Chine, et l’annonce d’une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping la semaine prochaine durant le sommet du G20 au Japon. Selon un tweet de Trump, les deux présidents ont eu « une très bonne conversation téléphonique ». Depuis le début de l’année, les valeurs américaines IT se portent très bien puisque qu’elles sont en hausse cumulée de +25,64%, malgré une décollecte totale sur le marché primaire de plus de $1,5 milliard pour la même période. La totalité des actifs sous gestion du segment représente plus de $27 milliards, qui sont regroupés au sein de 9 ETFs, répliquant 9 indices.

