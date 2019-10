TrackInsight: Performance notable pour le secteur des semi-conducteurs

Ce jeudi 24 Octobre, les ETFs liés au secteur des semi-conducteurs ont enregistré une performance notable de +2,55%, selon le segment TrackInsight correspondant. Il s’agit d’un net rebond pour ce segment qui avait perdu plus de 2% mercredi suite à des résultats décevants des entreprises liées aux semi-conducteurs. Ce même jour, 7 des 10 plus importantes pertes du S&P500 étaient des entreprises de semi-conducteurs. Malgré ces turbulences, le segment se porte très bien en 2019 avec une performance moyenne cumulée de +41,53%, et les investisseurs semblent confiants pour le futur, en attestent les $749M de nouvelles parts d’ETFs créées sur le marché primaire pour ce segment depuis le début de l’année. 7 ETFs répliquent 6 indices liés au secteur des semi-conducteurs, et ils regroupent un total de $3,87 milliards d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com