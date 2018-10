TrackInsight: Rebond sans lendemain

Après une semaine calamiteuse pour les investisseurs, Wall Street rebondissait fortement mardi 16 octobre dans le sillage de résultats d’entreprises encourageants. Les trois principaux indices américains affichaient leur meilleure progression journalière depuis mars (Dow Jones +2.17%, S&P 500 +2.15%, Nasdaq +2.89%).

Pourtant, ce rebond n’a finalement été qu’un feu de paille, les gains d’un jour étant effacés le surlendemain en raison d’un ralentissement marqué en Chine et de craintes renouvelées sur les taux d’intérêts après la publication des minutes de la réserve fédérale. La semaine se terminait ainsi sans réelle progression pour les indices américains de grandes capitalisations (S&P 500: +0.02%), l’Europe réussissant de son côté à gagner un peu plus (MSCI EMU: +032%).

En revanche, les résultats sectoriels étaient très contrastés. L’énergie a clairement été le plus mauvais élève de la classe (baisse de 2.03%), les contrats futures décrochant sous la barre des 70$ le baril pour la première fois depuis le mois de mars après que les stocks aient progressé de 6.5 millions de barils la semaine précédente. A l’opposé, les secteurs des services aux collectivités et des produits de consommation de base continuaient à se distinguer (+3.05% et +4.29% respectivement).

Sur le front des taux d’intérêt, le rendement du 10 ans américain restait quasiment inchangé à 319bps. En revanche, les investisseurs se délestaient des obligations à haut rendement, l’appétit pour le risque faiblissant très significativement.

