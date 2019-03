TrackInsight: Revirement du sentiment de marché

Après cinq journées de pertes continues la semaine dernière, les actifs risqués ont fortement rebondi, alors que la perspective d’un hard Brexit semblait s’estomper un petit peu. Par ailleurs, Washington et Beijing laissaient entendre que les négociations sur un accord commercial progressaient bien. De plus, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté en février plus modestement qu’attendu, soutenant ainsi les espoirs de voir la Fed confirmer son peu d’empressement à envisager une nouvelle hausse de taux.

Tous les indices actions ont affiché de solides gains hebdomadaires (S&P500: +2.89%, sa meilleure semaine depuis le début de l’année, MSCI EMU: +2.88%, Nikkei225: +2.02%, MSCI All China+HK+Taiwan: +2.63%), le marché américain enregistrant toutefois les entrées de capitaux de loin les plus importantes.

L’ensemble des secteurs d’activité finissaient également dans le vert bien que deux d’entre eux sous-performaient significativement le marché : en premier lieu, les valeurs industrielles (indice S&P industrials en hausse de seulement 0.29%) alors que l’action Boeing plongeait de 10.3% après que ses avions de ligne 737 Max 8 & 9 aient été cloués au sol pour une durée inconnue par les agences de sécurité aérienne partout dans le monde (Etats-Unis inclus, bien que la FAA ait tardé à prendre sa décision). Une onde de choc pour cette industrie ! Gardons en tête que ce poids lourd de l’aéronautique représente la première pondération de l’indice Dow Jones. Ces décisions en chaîne pourraient coûter des milliards de dollars à la société.

Deuxième secteur un peu à la peine, quoique dans une moindre mesure : les valeurs techs (indice S&P information technology en progression de +0.84%) dans le sillage de Facebook dont l’action a perdu 2.1% à la suite de la démission surprise de deux dirigeants de premier plan (Chris Cox, le responsable produits, d’une part, et Chris Daniels, en charge de WhatsApp, d’autre part) en raison de désaccords marqués avec Mark Zuckerberg sur l’évolution du réseau social.

La deuxième semaine de mars a aussi été profitable aux détenteurs d’obligations américaines en favorisant clairement les titres à haut rendement (Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Total Return Index : +0.73%) comme ceux d’entreprises notées IG, mais le retournement du marché en faveur des actifs risqués n’a pas nui pour autant aux emprunts d’Etat (rendement du 10 ans U.S. diminuant de 2.63 à 2.59%).

Sur les marchés de matières premières, les prix du pétrole poursuivaient leur forte hausse (WTI : +4.37%) sur des nouvelles restrictions de l’offre en vue, après qu’un responsable saoudien ait précisé que le royaume prévoyait d’étendre la baisse de sa production en avril.

Enfin, l’Euro progressait modestement face au Dollar (+0.81%).

Poursuivez votre lecture : https://www.trackinsight.com/weekly-flow-report/2019-03-15/global