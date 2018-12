En dépit d’une détente sur le front de la guerre commerciale (la Chine annonçant qu’elle allait temporairement réduire ses droits de douane sur les voitures américaines) et de nouvelles rassurantes sur les consommateurs américains, les indices actions ont fini dans le rouge pour la deuxième semaine consécutive outre-Atlantique (S&P500 et Russell2000: -1.26% et -2.57% sur la semaine respectivement, -5.80% et -8.68% depuis début décembre, -10.8% et -16.84% depuis le début du trimestre), à leur plus bas niveaux depuis avril, sur fond de croissance économique plus faible dans le monde : chiffres décevants de la production industrielle chinoise d’une part, croissance dans la zone euro revenant à un plus bas de 4 ans d’autre part. Il est maintenant évident que les bénéfices des réductions d’impôt de 2017 aux Etats-Unis peuvent être réduits à néant dans les jours à venir.

La baisse de Wall Street vendredi a été amplifiée par le secteur de la santé (-1.85 % WTD), tiré vers le bas par Johnson & Johnson qui plongeait de 10% après que Reuters ait rapporté des informations selon lesquelles le conglomérat américain savait depuis des décennies que son talc pour bébé contenait de l’amiante, ce que le groupe a démenti.

Pourtant, ce secteur est loin d’avoir affiché la plus mauvaise performance cette semaine. En anticipation de la réunion de la Fed les 18 et 19 Décembre, les actions bancaires ont beaucoup souffert, plombant le secteur des financières, en chute de -3.54% (WTD). Le secteur de l’énergie a également nettement sous-performé les indices larges (-3.22%), le prix du pétrole brut repartant à la baisse (WTI -2.68% WTD) en raison de prévisions sur la demande plus faibles qu’escompté.

Seuls le secteur des services d’intérêt public (+0.64% WTD), celui des télécoms (+0.47% WTD) ainsi que les valeurs technologiques (+1.78% WTD pour le secteur), en dépit de la nouvelle contreperformance d’Apple (-1.79% WTD), parvenaient à résister dans cette nouvelle phase de correction.

Contrairement aux indices américains, leurs pairs européens et asiatiques réussissaient à rester légèrement à flot mais il faut garder à l’esprit que les investisseurs n’avaient pas eu le temps de digérer la correction de Wall Street vendredi soir. Malheureusement, force est de constater que chaque petit rebond sur les marchés actions est immédiatement questionné et invalidé dans des marchés en dents de scie qui restent clairement orientés à la baisse. Les marchés actions européens et asiatiques devraient donc corriger au début de la dernière semaine précédant les fêtes de Noël.

Enfin, du côté des taux d’intérêt, les rendements des emprunts d’Etat américains étaient relativement stables (pas de transferts massifs vers les actifs moins risqués, même si le solde net des flux restait positif sur la semaine), le 10 ans se calant autour des 289bps.

