USA-Près de $200 mds de rachats d'actions au T3, nouveau record

Graphique S&P 500 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique S&P 500 Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière Palmarès S&P 500 PG&E CORPORATION 24.4 37.54% EDISON INTERNATIONAL 54.45 15.38% NETAPP 71.895 4.38% COTY 9.09 4.36% HELMERICH & PAYNE 62.59 4.25% ADVANCED MICRO DEVICES 20.66 -3.86% HANESBRANDS 14.91 -4.85% ACTIVISION BLIZZARD 50.94 -4.89% NORDSTROM 50.93 -13.66% NVIDIA CORPORATION 164.43 -18.76% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv. Pédagogie Le S&P 500 est un indice américain majeur qui regroupe 500 titres sélectionnés par un comité parmi ceux cotés sur le New-York Stock Exchange et le Nasdaq. Il s’agit généralement d’entreprises ayant les plus grosses capitalisations boursières et qui sont négociées activement sur ces marchés, on peut y retrouver des sociétés non-américaines. L’indice est détenu et géré par Standard & Poors, une division de la société The Mc Graw-Hill.