+0.6% dans les premiers échanges

Opinion : Positive au dessus de 2870 PTS

Objectif de cours : 2913 PTS



Les places européennes accentuent leurs gains depuis l'ouverture, suite au bond de 2.6% de la bourse chinoise.

L'appétit pour le risque reste donc intact, les opérateurs nourrissant toujours l'espoir de voir la Fed baisser ses taux cet été.



Du côté des statistiques, l'indice PPI est ressorti comme attendu, en hausse de 0.1%. Aucun autre chiffre ne sera dévoilé cet après-midi.



