2018 is over

Opinion : Négative sous les 2530 PTS

Objectif de cours : 2410 PTS





Les opérateurs prendront connaissance à 15h45 de l'indice PMI manufacturier américain. En attendant, et dans la lignée des indices chinois, le S&P500 devrait ouvrir en baisse de 1.5%.



L'année 2018 s'est donc achevée sur une hausse de 0.85% à 2506.85 points. Cette dernière session n'a pas empêché l'indice majeur de Wall Street de terminer l'exercice sur un déficit de 6.2%, soit la première année de forte baisse depuis 2008.Les opérateurs prendront connaissance à 15h45 de l'indice PMI manufacturier américain. En attendant, et dans la lignée des indices chinois, le S&P500 devrait ouvrir en baisse de 1.5%.Graphiquement, en données horaires les cours butent à l'approche de la résistance des 2530 points. Un repli se met en place avec une zone de support située dans une plage de prix vers les 2450 points correspondant à une zone convergente pour les moyennes mobiles 20 et 50 heures. La cassure en clôture de ce niveau ouvrirait la voie pour rejoindre la cible baissière des 2408 points.

