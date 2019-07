3000 points dans le rétroviseur Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 3075 PTS

Objectif de cours : 2973 PTS





Les places américaines ont progressé hier et le Dow Jones s’est offert un nouveau record en clôturant au-dessus de 27000 points. Seul le Nasdaq a cédé un peu de terrain, pénalisé par le recul d’Apple et le repli du compartiment des biotechs.



Graphiquement, en unités de temps horaires, les premiers échanges du jour devraient se réaliser à des niveaux de prix inédits. La configuration technique demeure naturellement haussière tant que les moyennes mobiles resteront ascendantes et que les supports tiendront. Le défi du jour consistera à conserver en clôture la ligne des 3000 points, les acheteurs n’ayant plus aucune limite en termes d’objectifs.

