A contre courant de l'Europe dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 17/03/2020 | 13:52

Opinion : Négative sous les 2535 PTS

Objectif de cours : 2386 PTS

L'indice S&P500 a connu hier l'une des pires séances depuis 1987, avec un repli de 11.98% à 2386 points à la clôture. L'aversion au risque demeure particulièrement forte, malgré le soutien inconditionnel des banques centrales, à l'image du VIX qui culmine à 82.7.

En dépit de la mauvaise orientation des places européennes, l'indice américain devrait débuter la séance en hausse de 2%.



Sur le plan macroéconomique, les ventes au détail, anticipées en hausse de 0.2%, onf finalement reculé de 0.5%. Les opérateurs prendront connaissance de la production industrielle à 14h15 (consensus 0.4%).

A 15h, seront dévoilés les stocks des entreprises puis à 16h, l'indice NAHB des prix immobiliers. Graphiquement, la tendance demeure clairement négative sous les 2535 points. Seul un retour au-dessus de ce niveau militerait pour un rebond de plus forte ampleur en direction des 2630 points. A contrarion, l'enfoncement des 2386 points, ouvrirait la voie aux 2300/2285 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.