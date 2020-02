A l'assaut de nouveaux records annuels Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 3313 PTS

Objectif de cours : 3380 PTS

Malgré les craintes persistantes au sujet du coronavirus chinois et après une ouverture baissière, l'indice S&P500 s'est finalement retourné à la hausse hier grâce à ses poids lourds (Microsoft +2.6%, Amazon +2.6%, Alphabet +2%), pour finalement clôturer sur un nouveau record (+0.73% à 3352 points). L'indice américain est de nouveau attendu en hausse de 0.3%, dans le sillage des places européennes et ce, avant les interventions à l’intervention de Jerome Powell à 14h30 puis celle de Christine Lagarde à 15h .

Aucune statistique majeure ne sera dévoilée aujourd'hui. Techniquement, la configuration reste inchangée. La dynamique demeure clairement positive en données horaires, au-dessus des 3313 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures et à la borne haute d'un gap laissé ouvert dernièrement. Seule la rupture de ce niveau suggérerait l'amorce d'une consolidation avec les 3287/3280 points comme premiers objectifs.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli

