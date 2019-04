A l'équilibre dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 2848 PTS

Objectif de cours : 2879 PTS





L'indice américain devrait toutefois ouvrir sur une note hésitante aujourd'hui, sur fond d'incertitudes en Europe, avec le Royaume-Uni dans l'impasse à dix jours de sa sortie de l'Union européenne. Les députés britanniques ont rejeté hier toutes les alternatives à l'accord de Brexit.



Du côté des statistiques, les commandes de bien durables sont ressorties à -1.6% (consensus -1.1%).



Graphiquement, le S&P500 revient à 2.5% de ses records historiques et conserve ainsi une dynamique clairement positive au-dessus des 2848 points, borne haute d'un gap laissé ouvert hier. Les 2873/2879 points sont désormais en ligne de mire. Au-delà, on pourra viser les 2891/2900 points.

