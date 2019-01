Apple dépendance Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2410 PTS/ 2530 PTS



La marque à la pomme finit la séance avec un déficit de 10%, ce qui porte le recul, depuis son pic des 233 USD, à près de 40% soit environ 500 milliards de dollars.



Les opérateurs ont pris connaissance à 14h30 des créations d’emplois, du salaire horaire moyen et du taux de chômage au-dessus des attentes (à respectivement 0.3%, 312K et 3.9%). Les premiers échanges sur les futures indiquent une hausse de 1%.



Graphiquement, en données horaires, les cours ont donc buté sur la moyenne mobile des 100 heures, redonnant la main aux vendeurs. Néanmoins, la zone d indécision entre 2530 points et 2410 points devrait entraîner une configuration en zigzag avec des rebonds techniques succédant à des replis intensifs.

