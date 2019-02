Avancées sur le commerce saluées Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 2760 PTS

Objectif de cours : 2817 PTS



Dans le sillage des places européennes qui saluent le report de la date-butoir du 1er mars (entrée en vigueur des nouveaux droits de douane sur les produits chinois), l'indice américain devrait s'inscrire en hausse de 0.4% dans les premiers échanges.



Sur le front de la macroéconomie, seuls les stocks de commerce de gros seront publiés à 16h (consensus 0.3%). La semaine sera chargée en statistiques, avec notamment les chiffres sur le logement et l'indice du Conference Board demain, les commandes industrielles ou le PIB jeudi.



Graphiquement, la tendance reste haussière en données horaires au-dessus des 2760 points. Les 2817 points restent pour le moment en ligne de mire, dernier rempart avant les 2850 points.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.