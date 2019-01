Avec Apple, c'est du lourd Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 03/01/2019 | 14:25

Opinion : Négative sous les 2532 PTS

Objectif de cours : 2408 PTS





Les opérateurs essayeront, peut être, de trouver d'autres motifs pour acheter, le marché prenant connaissance, dans l’après-midi, d'une kyrielle de chiffres. Les créations d'emplois non agricoles ADP sont ressorties au-dessus du consensus (271K contre 179K attendu). Seront publiées à 14h30, les inscriptions au chômage, puis à 16h, l'indice ISM manufacturier ainsi que les dépenses de construction.



Graphiquement, les cours restent bloqués sous la première résistance des 2530 points correspondant, de manière convergente avec la moyenne mobile 100 heures. L'ouverture va entraîner le S&P500 en direction de la référence à 50 heures, aux alentours des 2450 points. Son franchissement baissier ouvrira la voie pour retester les 2408 points. Il faudrait un retour haussier au-delà des 2530 points, pour neutraliser la configuration technique négative.

Trop c'est trop. En plus, des perspectives de ralentissement de l'économie mondiale, les investisseurs devront composer avec tout un écosystème d'Apple en difficulté après l'avertissement de la société de Cupertino. Du jamais vu avec Apple qui revoit en baisse ses objectifs. La séance en hausse de 0.13% hier devient par conséquent anecdotique et la nouvelle session 2019 deviendra historique de par cette annonce.Les opérateurs essayeront, peut être, de trouver d'autres motifs pour acheter, le marché prenant connaissance, dans l’après-midi, d'une kyrielle de chiffres. Les créations d'emplois non agricoles ADP sont ressorties au-dessus du consensus (271K contre 179K attendu). Seront publiées à 14h30, les inscriptions au chômage, puis à 16h, l'indice ISM manufacturier ainsi que les dépenses de construction.Graphiquement, les cours restent bloqués sous la première résistance des 2530 points correspondant, de manière convergente avec la moyenne mobile 100 heures. L'ouverture va entraîner le S&P500 en direction de la référence à 50 heures, aux alentours des 2450 points. Son franchissement baissier ouvrira la voie pour retester les 2408 points. Il faudrait un retour haussier au-delà des 2530 points, pour neutraliser la configuration technique négative.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.