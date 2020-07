Baisse de 0.6% attendue à New York Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3145 PTS/ 3189 PTS

Profitant des perspectives économiques chinoises encourageantes et du rebond de l'ISM services aux Etats-Unis (57.1 contre 50 attendu), le S&P500 a terminé en forte hausse de 1.59% à 3179 points.

L'indice américain devrait néanmoins emboîter le pas à l'Europe aujourd'hui et ouvrir en baisse de 0.6%, pénalisé par l'abaissement des prévisions de croissance en zone euro par la Commissions européennes et les craintes sanitaires.



Du côté des statistiques, aucun chiffre majeur ne sera dévoilé en deuxième partie de séance. Il faudra attendre demain pour prendre connaissance des stocks pétroliers et du crédit à la consommation aux Etats-Unis.



Techniquement, le S&P500 devrait ouvrir en gap baissier et tester dès l'ouverture sa moyenne mobile à 20 heures. L'enfoncement de cette zone de cours militerait pour une poursuite des dégagements en direction des 3120 points voire 3090 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.