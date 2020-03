Baisse de 2% dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 19/03/2020 | 13:24

Opinion : Négative sous les 2445 PTS

Objectif de cours : 2280 PTS

Malgré l'intervention de la BCE, laquelle a lancé un nouveau programme d'achat d'obligations de 750 milliards d'euros, les places européennes sont d'ores et déjà repassées dans le rouge, dans un contexte d'aversion au risque persistante.

L'indice S&P500, qui avait terminé en baisse de 5.18% à 2398 points, impacté également par la chute du pétrole (-11% pour le WTI), devrait débuter la séance en baisse de 2%. Au niveau de la macroéconomie, les opérateurs attendent à 13h30 l’indice PhillyFed et les inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 222K). Les indicateurs avancés, anticipés en hausse de 0.1%, seront publiés à 15h. Graphiquement, la dynamique demeure baissière sous les 2445 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le seuil des 2280 points devrait engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite du repli en direction des 2233 points puis 2200 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.