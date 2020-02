Blocage du parcours haussier Envoyer par e-mail :

Trois séances de baisse sur la semaine glissante, voilà un scénario peu répliqué ces derniers mois sur le S&P500. Le facteur viral fait donc tousser les marchés financiers. Le parcours mensuel de l 'indice majeur de Wall Street fait apparaitre une réelle indécision de la part des investisseurs (+0.5%). Néanmoins, certaines actions se démarquent par des forts décalages de cours. C’est le cas de L.Brands, avec +28%. Le groupe se trouve sous le feu des projecteurs car il envisagerait de vendre Victoria’ s Secret. Le secteur de la construction immobilière se porte bien, à l’image de Lennar Coporation (+21%), Pultegroup (18%) ou encore D.R. Horton (+16%). A l’inverse, le compartiment de l’énergie se trouve très affecté par la baisse du pétrole. TechnipFMC (-23%) peut témoigner de cette pression vendeuse. Techniquement, en données journalières, les cours ont connu leur premier repli significatif depuis 4 mois. La ligne des 3330 points a donc bloqué à plusieurs reprises les velléités acheteuses. La phase de consolidation se développe et devrait se poursuivre en direction des 3190 points. Il faudrait une cassure de ce support pour fragiliser davantage la configuration actuelle et viser, par extension, la cible inférieure des 3100 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.