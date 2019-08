Blocage persistant sous les 2950 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2860 PTS/ 2950 PTS





Au cours de cette nouvelle séance, les investisseurs suivront la publication à 16h30, des stocks de pétrole. Lors des échanges « avant-bourse » le S&P500 montre une forte baisse de 1.2% suite à la production industrielle chinoise décevante.



Graphiquement, en données horaires, les cours se sont maintenus sur le haut du range actuel sous les 2950 points. L’orientation des moyennes mobiles valident l’aspect neutre de la configuration actuelle. Seule une extension au-delà des 2952 points pourrait redonner force au consensus acheteur. Dans le cas contraire, le risque de baisse reste permanent avec comme objectifs 2860 et 2830 points.





L’indice majeur de Wall Street a gagné 1.5% suite au report de la taxation de certains produits chinois à la fin d’année. La réaction fut donc qualitative avec des titres qui ont retrouvé la confiance des investisseurs. Les valeurs technologiques ont flambé, a l’image d’Apple (+4.2%), d'Amazon (2.2%) ou encore de Microsoft qui consolide sa première place mondiale en termes de capitalisation.Au cours de cette nouvelle séance, les investisseurs suivront la publication à 16h30, des stocks de pétrole. Lors des échanges « avant-bourse » le S&P500 montre une forte baisse de 1.2% suite à la production industrielle chinoise décevante.Graphiquement, en données horaires, les cours se sont maintenus sur le haut du range actuel sous les 2950 points. L’orientation des moyennes mobiles valident l’aspect neutre de la configuration actuelle. Seule une extension au-delà des 2952 points pourrait redonner force au consensus acheteur. Dans le cas contraire, le risque de baisse reste permanent avec comme objectifs 2860 et 2830 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019

