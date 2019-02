C'est reparti en mode "Risk On" Envoyer par e-mail :

Le marché américain reste bien orienté après six semaines de hausse. La détente sur tous les fronts permet aux investisseurs de reprendre le mode "Risk On". Les performances depuis le début d’année se montent déjà à plus de 9%, un rythme effréné, emmené par des dossiers qui retrouvent intensément les faveurs des investisseurs.Depuis quinze jours, deux valeurs connaissent une explosion des cours. Mattel et Coty gagnent, en effet, plus de 40% sur le mois de février, grâce à des bonnes publications pour la première nommée, et aux rumeurs d’OPA pour la seconde.Graphiquement, en données journalières, le V-Bottom initié depuis la base des 2350 points reste d’actualité même si les cibles seront bientôt atteintes. En effet, la ligne des 2790 points pourrait constituer un premier obstacle au mouvement ascendant actuel. Quelques prises de bénéfices peuvent donc, se mettre en place pour permettre au SP500 de revenir sur le niveau des 2670 points, zone pouvant régénérer un courant acheteur.

