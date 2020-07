Courant acheteur toujours dominant Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 13/07/2020 | 14:15

Opinion : Positive au dessus de 3155 PTS

Objectif de cours : 3232 PTS

L’indice vedette de New York a terminé la semaine par une hausse de 1.05% à 3185 points enmené par Netflix (+8%) et par le retour des croisiéristes, à l'image de Carnival Corporation (+10%) ou encore Norwegian Cruise (+8%). Aucune donnée macroéconomique ne viendra influencer le comportement du SP500. A quelques minutes de l’ouverture officielle, les indications de pré-séance montrent une hausse additive de 0.8%, dans la foulée des places asiatiques. Graphiquement, en données horaires, le SP500 est revenu au contact de la ligne des 3185 points. Le mouvement de reprise devrait permettre d’aller chercher la cible des 3230 points. En revanche, un retour sous 3155 points neutraliserait la configuration actuelle.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.