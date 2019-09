Dans le rouge avec l'envolée du pétrole Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 16/09/2019 | 14:18

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2990 PTS/ 3028 PTS

Le regain de tensions politiques, avec la récente attaque de drones sur les installations pétrolières saoudiennes, engendre des prises de bénéfices sur les places européennes aujourd'hui. Ces dernières sont également pénalisées par les risques de nouveaux droits de douane entre l'Union européenne et les Etats-Unis, en partie sur le secteur du luxe, en réponse aux aides publiques accordées à Airbus. L'indice S&P500, qui avait terminé en légère baisse de 0.07% à 3007 points vendredi, dans un contexte d'attentisme à l'approche de la Fed, devrait débuter la séance en repli de 0.35%. Du côté des statistiques, seul l'indice Empire State Manufacturier sera publié à 14h30. Les opérateurs ont également été déçus par des chiffres chinois sous les attentes, avec une production industrielle et des ventes au détail qui ne progressent respectivement que de 4.4% et 7.5% (consensus +5.2% et +7.9%). Graphiquement, le S&P500 pourrait tester aujourd'hui la zone des 2990 points. Seul l'enfoncement de ce niveau militerait pour une poursuite des dégagements en direction des 2959/2940 points, bornes d'un gap laissé ouvert dernièrement.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.