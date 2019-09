Dans le rouge tout comme l'Europe Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 3028 PTS

Objectif de cours : 2940 PTS

Les tensions commerciales (avec le ton dur adopté par D. Trump à l'encontre de la politique commerciale chinoise jugée inéquitable) et l'ouverture d'une enquête pour la destitution du président américain pèsent sur la tendance aujourd'hui en Europe.

Alors que les indices européens creusent leurs pertes depuis l'ouverture, l'indice S&P500 devrait débuter la séance en repli de 0.2%.

L'indice américain avait d'ores et déjà cédé 0.84% à 2966 points hier.



Du côté des statistiques, les opérateurs attendent les ventes de logements neufs à 16h et les stocks pétroliers à 16h30. Graphiquement, le S&P500 est sorti par le bas de la zone des 2985/3028 points et amorce ainsi un mouvement de consolidation. En l'absence de préservation des 2960 points, on pourra s'attendre à une poursuite du repli en direction des 2940 points dans un premier temps. Sous ce niveau, les objectifs baissiers seraient alors fixés à 2921/2908 points puis 2890 points.

