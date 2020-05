Dans le vert après le NFP Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2844 PTS/ 2902 PTS

Bien orientés ce matin, avec la perspective d'une reprise des discussions commerciales sino-américaines la semaine prochaine, pour la mise en oeuvre de l'accord signé en janvier, les contrats futures américains gardent le cap, après la publication du rapport mensuel sur l'emploi.



Le taux de chômage est ressorti à 14.7% (16% attendu et 4.4% le mois dernier). 20500K emplois ont été détruits en avril alors que le consensus tablait sur -22000K (-870K le mois précédent). Après avoir terminé en hausse de 1.15% à 2881 points hier, l'indice S&P500 est désormais attendu en hausse de 1%.



Les stocks de commerce de gros, anticipés en baisse de 1%, seront dévoilés à 16h.



En données horaires, pas de changement, l'indice S&P500 consolide horizontalement au sein du range 2844/2902 points. La sortie de cette zone permettra de renouer avec une dynamique affirmée.

Le débordement des 2902 points devrait militerait pour le ralliement des 2930/2955 points. Dans le cas contraire, sous les 2844 points, on devrait assister à de nouveaux dégagements qui pourraient ramener l'indice vers les 2800 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

