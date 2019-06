De bonnes dispositions avant Powell Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 2728 PTS

Objectif de cours : 2768 PTS



L'indice américain devrait néanmoins reprendre des couleurs aujourd'hui (+0.8%), à l'image de l'Europe, les opérateurs nourrissant l'espoir d'une prochaine baisse des taux outre-Atlantique. La tendance est également soutenue par le nouveau message de D. Trump qui veut désormais nouer un accord commercial "très, très substantiel" avec Londres.



Les opérateurs devraient néanmoins focaliser leur attention sur l'intervention de Jerome Powell à 15h55. Les commandes industrielles, attendues en baisse de 1%, seront aussi dévoilées à 16h.



Graphiquement, la dynamique reste baissière sous les 2768 points. L'indice devra désormais cette zone de cours pour espérer une reprise technique plus durable en direction des 2800 points.

