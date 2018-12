De bonnes dispositions en attendant la Fed Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 18/12/2018 | 14:45

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2530 PTS/ 2600 PTS





Sur le plan macroéconomique, les permis de construire et les mises en chantier étaient supérieurs aux attentes, respectivement à 1.33M et 1.26M (consensus 1.27M et 1.23M). Aucune autre statistique ne sera dévoilée aujourd'hui, la prudence devrait rester de mise alors que la Fed débute sa réunion de politique monétaire. Sa décision sera connue demain à 20h.



Graphiquement, la tendance reste baissière sous les 2600 points. Seul le dépassement de ce niveau, correspondant à la moyenne mobile à 20 heures, autoriserait le scénario d'une reprise technique plus durable en direction des 2635 points puis 2660 points. Une nouvelle fois impacté par les craintes de ralentissement économique mondial et les attaques de D. Trump au sujet de la politique monétaire de la Fed, l'indice S&P500 a terminé en forte baisse de 2.08% à 2545 points, sa pire clôture depuis mi-novembre 2017. Contrairement aux places européennes qui évoluent en ordre dispersé aujourd'hui, l'indice américain devrait reprendre des couleurs, comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.8%.Sur le plan macroéconomique, les permis de construire et les mises en chantier étaient supérieurs aux attentes, respectivement à 1.33M et 1.26M (consensus 1.27M et 1.23M). Aucune autre statistique ne sera dévoilée aujourd'hui, la prudence devrait rester de mise alors que la Fed débute sa réunion de politique monétaire. Sa décision sera connue demain à 20h.Graphiquement, la tendance reste baissière sous les 2600 points. Seul le dépassement de ce niveau, correspondant à la moyenne mobile à 20 heures, autoriserait le scénario d'une reprise technique plus durable en direction des 2635 points puis 2660 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.