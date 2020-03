De nouveau en forte baisse à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 2630 PTS

Objectif de cours : 2300 PTS

Malgré les récentes mesures prises par les banques centrales et les gouvernements pour tenter de minimiser l’impact économique du Covid-19, les places européennes repartent violemment à la baisse aujourd'hui, les opérateurs restant fébriles avec la propagation du coronavirus.

L'indice S&P500 qui avait terminé en hausse de 6% à 2529 points hier, après les annonces de la Fed et de D. Trump, devrait ouvrir en repli de plus de 5%. Du côté des statistiques, l’indice CPI était conformes aux attentes à +1.2% en zone euro et la balance commerciale ressort à 17.3B (consensus 19.3B).

Aux Etats-Unis, les permis de construire et les mises en chantier sont ressortis à respectivement 1.46M et 1.6M (consensus 1.5M et 1.51M). En données horaires, pas de changement, nous maintenons un biais baissier sous les 2630 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. Les 2637 points devront contenir les velléités baissières sous peine d’assister à une poursuite du mouvement en direction des 2330 points puis 2300 points.

Laurent Polsinelli

