Début de séance négatif outre-Altantique

Opinion : Négative sous les 2571 PTS

Objectif de cours : 2400 PTS

Surfant sur le vaste plan de relance de 2000 milliards de dollars adopté par le Sénat, l'indice S&P500 a aligné une deuxième séance consécutive de hausse hier, clôturant sur un gain de 1.15% à 2475 points.

Ce dernier devrait toutefois ouvrir en repli de 0.5%, les opérateurs s'inquiétant de la propagation rapide du covid-19 aux Etats-Unis.



Le marché devrait également être affecté par l'envolée des inscriptions hebdomadaires au chômage (3283K contre 1648K attendu et 282K la semaine dernière). Le PIB est quant à lui ressorti conforme aux attentes à +2.1% au T4 et les stocks de commerce de gros reculent de 0.5% (consensus -0.2%).



Graphiquement, le S&P500 a rallié une première zone de résistance hier située vers 2570 points et correspondant à la moyenne mobile à 100 heures. Ce niveau devrait susciter quelques dégagements en direction des 2400 points.

