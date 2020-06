Début de semaine dans le rouge, les craintes sanitaires pèsent Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 15/06/2020 | 13:58

Opinion : Négative sous les 3041 PTS

Objectif de cours : 2956 PTS

Sur fond de quelques achats à bon compte, après sa chute de 5.89% jeudi dernier, l'indice S&P500 a terminé la semaine sur un gain de 1.31% à 3041 points.

L'indice américain devrait emboîter le pas à l'Europe et ouvrir en baisse de 1.8% aujourd'hui, alors que les inquiétudes sanitaires persistent. Un bond du nombre de nouveaux cas contaminés a été constaté dans plusieurs états américains ainsi qu'en Chine, laissant craindre une seconde vague de coronavirus.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice Empire State manufacturier, anticipé à -30. En données horaires, l'indice S&P500 devrait ouvrir en gap baissier, sous ses plus bas de vendredi, et pourrait prochainement tester les 2956 points, borne basse d'un autre gap laissé ouvert fin mai. Cette zone de cours devra susciter une réaction positive sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 2922 points.

A la hausse, il faudrait un retour au-dessus des 3041 points pour espérer une reprise technique en direction des 3089/3126 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.