Des coups d'accordéon pour les fêtes

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2410 PTS/ 2500 PTS



Les places européennes, qui avaient ouvert en nette hausse ce matin, dans le sillage de Wall-Street, sont désormais repassées en territoire négatif, avec les tensions commerciales toujours présentes et les attaques de D. Trump à l'encontre de la politique monétaire de la Réserve Fédérale.



Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient globalement conformes aux attentes (216K contre 217K attendu). Les opérateurs prendront connaissance à 15h, de l’indice FHFA des prix immobiliers, avant l’indice de confiance du Conference Board à 16h, qui devrait ressortir à 133.7.



Graphiquement, l'indice S&P500 fait preuve de volatilité mais conserve une dynamique négative en données horaires sous les 2500 points. Seul le dépassement de ce seuil militerait pour une reprise technique digne de ce nom en direction des 2530 points puis 2600 points.

