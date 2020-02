Des prises de bénéfices pour clore la semaine Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3355 PTS/ 3394 PTS

Après avoir inscrit de nouveaux records cette semaine, les places américaines ont cédé un peu de terrain, lestées par des prises de bénéfices. Le S&P500 a ainsi perdu 0.38% hier à 3373 points, tout comme le Nasdaq100 et le Dow Jones à qui ont cédé respectivement 0.94% et 0.44%. Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 15h45 du PMI Flash manufacturier et des ventes de logements existants à 16h00. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0.45%. Graphiquement, en données horaires, la pression vendeuse s’est exercée jusqu’au contact des 3355 points, premier support horaire de taille. Les acheteurs se sont mobilisés sur ces niveaux pour renvoyer les cours au contact des moyennes mobiles à 20 et 50 heures. Ce support devrait une nouvelle fois être sollicité aujourd’hui, l’occasion de tester une nouvelle fois la domination des « bullish ». Seul l’enfoncement de ce niveau clé à très court terme ouvrirait la voie à une accélération en direction de la moyenne à 100 heures dans un premier temps, puis par extension, à 3317 points.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.