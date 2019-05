Développement de la phase de consolidation Envoyer par e-mail :

Les principales actions touchées par ce repli indiciel constituent un échantillon significatif. Sur la séquence hebdomadaire glissante, Symantec lâche 17%, Tripadvisor 14.5% et Intel 12.6%. Les GAFA n’échappent pas au marasme, à l’image d’Apple qui se dégrade de 7%, ainsi qu’Amazon (-6%) et Facebook (-5%).



Graphiquement, en données horaires, les cours, après avoir testés doublement la ligne supérieure des 2945 points, ont chuté brutalement, perdant 150 points en quelques séances. Le mouvement de repli s’est opéré jusqu’au support des 2800 points. A ce stade, un consensus acheteur se manifeste timidement pour permettre un rebond à court terme du S&P500.

L’extension de cette phase de relance peut s’opérer jusqu'à 2850 points voire 2900 points, zone de prix de la moyenne mobile 20 jours. La reprise sera de toute façon limitée. En revanche, une cassure des 2800 points relancera l’indice dans une dynamique négative en direction des 2740 points.

