Dopé aux discours accommodants de la FED

L’indice majeur de Wall Street évolue proche de ses plus hauts historiques. Le pic des 3017 points a permis, en effet, au S&P500 d’inscrire un énième record, aidé par les annonces accommodantes de la FED qui devrait passer à l’acte fin juillet. La performance globale sur 2019 se veut exceptionnelle avec 19% de valorisation.Les écarts significatifs sont à noter sur les cinq derniers jours glissants, mettant en avant le secteur des assurances maladies qui profitent des perspectives de baisse des prix des médicaments aux US. Cigna enregistre la meilleure performance avec plus de 12% de gains ainsi que Humana (+8%) et UnitedHealth (+7.5%).Graphiquement, en données journalières, les cours reviennent au contact de la moyenne mobile 20 séances. La cassure baissière des 2954 points, premier point intermédiaire, rallongerait la phase de prises de bénéfices pour viser la cible inférieure à 2856 points, convergente avec les autres moyennes 50 et 100 jours. A ce stade, il y a de fortes probabilités que le consensus acheteur se remobilise pour relancer l’indice. En revanche, si les prix se maintiennent au-delà des 2954 points, la latéralisation dominera les échanges à court terme.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.