En baisse à l'ouverture

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2978 PTS/ 3109 PTS

Les espoirs d'une action coordonnée des banques centrales, pour atténuer l'impact économique du coronavirus, ont permis à l'indice S&P500 de reprendre 4.6% hier, après la chute de 11.5% la semaine passée.

Alors que les places européennes viennent de réduire leurs gains, suite au communiqué du G7, l'indice américain devrait ouvrir en repli de 0.6%. Les ministres des finances et les banquiers centraux du G7 s'engagent à utiliser tous les instruments appropriés pour parvenir à une croissance durable, mais n'ont pas annoncé de mesure concrète. Aucune statistique ne sera dévoilée en deuxième partie de séance. En données horaires, le S&P500 est en phase de reprise technique. Seul le débordement des 3109 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures, libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 3182 points voire 3260 points par extension.





Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

