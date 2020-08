En baisse dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3272 PTS/ 3302 PTS

Les bonnes statistiques (ISM manufacturier, PMI manufacturier chinois et européen) ainsi que les espoirs de la conclusion d'un nouveau plan de relance de 1000 milliards de dollars ont permis à l'indice S&P500 de poursuivre son ascension hier. Celui-ci a, en effet, clôturé en hausse de 0.72% à 3294 points, porté également par la nouvelle envolée des valeurs technologiques (Microsoft +5.6%, Apple +2.5%).

L'indice américain devrait néanmoins marquer une pause aujourd'hui, le contrat Future suggérant un repli initial de 0.4%. Sur le plan macroéconomique, seules les commandes industrielles, anticipées en hausse de 5.1%, seront publiées à 16h.



D'un point de vue technique, le S&P500 a rallié hier un premier objectif majeur situé à 3300 points. Celui-ci conserve ainsi une dynamique positive en données horaires au-dessus des 3272 points, borne basse du gap laissé ouvert hier. A court terme, on suivra donc de près la sortie des 3272/3302 points pour agir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

