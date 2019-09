En baisse de 0.8% après le week-end prolongé Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 03/09/2019 | 14:25

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2894 PTS/ 2944 PTS



Les marchés américains était restés fermés hier pour la célébration du "Labor Day".

Après l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane en Chine et aux Etats-Unis le 1er septembre, Pékin a également porté plainte contre les Etats-Unis devant l'OMC au sujet des nouvelles barrières.

La prudence reste donc de mise, d'autant plus avec les inquiétudes sur le Brexit et les tensions persistantes à Hong Kong qui pèsent sur le luxe.



Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance à 16h de l'indice ISM manufacturier et des dépenses de construction.



Graphiquement, comme évoqué dernièrement, on attendra la sortie des 2894/2944 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. Après avoir terminé en timide hausse de 0.06% àà 2926 points vendredi dernier, l'indice S&P500 devrait s'aligner à l'Europe et ouvrir en repli de 0.8% aujourd'hui, avec la multiplication des facteurs d’incertitude.Les marchés américains était restés fermés hier pour la célébration du "Labor Day".Après l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane en Chine et aux Etats-Unis le 1er septembre, Pékin a également porté plainte contre les Etats-Unis devant l'OMC au sujet des nouvelles barrières.La prudence reste donc de mise, d'autant plus avec les inquiétudes sur le Brexit et les tensions persistantes à Hong Kong qui pèsent sur le luxe.Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance à 16h de l'indice ISM manufacturier et des dépenses de construction.Graphiquement, comme évoqué dernièrement, on attendra la sortie des 2894/2944 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.