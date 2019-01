En baisse de 0.9% à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2565 PTS/ 2600 PTS

Dans le sillage des places européennes, après la baisse constatée des importations et des exportations chinoises en décembre, lesquelles ravivent les craintes de ralentissement économique, l'indice S&P500 devrait ouvrir en repli de 0.9% aujourd'hui. L'indice américain avait terminé en légère baisse de 0.01% à 2596 points vendredi, dans un contexte de prudence avant une semaine d'importance.

Les opérateurs attentent notamment les premières publications de sociétés américaines et le vote du parlement britannique sur le Brexit.

Citigroup a donné le coup d'envoi des trimestriels, le titre cède près de 2% dans les échanges électroniques.



Aucune statistique n'est au programme aujourd'hui. Le calendrier des publications macroéconomiques devrait rester tronqué cette semaine par la poursuite du shutdown.



En données horaires, pas de changement, l'indice S&P500 demeure en phase de consolidation horizontale. Seul l'enfoncement des 2565 points militerait pour de nouveaux dégagements en direction des 2523 points dans un premier temps.

