En baisse de 1.6% à l'ouverture

Opinion : Négative sous les 3100 PTS

Objectif de cours : 2900 PTS

Alors que l'Europe tente de limiter ses pertes, l'indice S&P500 est désormais attendu en baisse de 1.6% (contre -3% ce matin). L'indice américain avait clôturé en très forte baisse de 4.42% à 2978 points hier, avec les craintes grandissantes au sujet de la propagation du coronavirus à travers le monde.

Les initiatitves pourraient rester limitées avant les indicateurs d'activité chinois demain, et européens/américains lundi.



Aujourd'hui, les dépenses des ménages ont progressé de seulement 0.2% (consensus 0.3%) tandis que les revenus ont dépassé les attentes à +0.6% (consensus +0.3%). Les stocks des grossistes reculent de 0.2% alors que le marché attendait +0.1%. A 15h45, sera dévoilé l'indice PMI de Chicago puis l'indice du Michigan à 16h.



Techniquement, la tendance demeure baissière sous les 3100 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, le mouvement de correction pourrait se poursuivre en direction des 2918/2900 points voire 2878 points par extension, plus bas d'octobre 2019 en clôture horaire.

