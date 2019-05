En forte baisse à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 2888 PTS

Objectif de cours : 2805 PTS





L'indice S&P500 qui avait terminé en repli de 0.28% à 2856 points, après des minutes de la Fed sans surprise, devrait débuter la séance en repli de 0.9%.



Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance aux Etats-Unis, des inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 (consensus 215K), des indices Flash PMI manufacturier et services à 15h45 puis des ventes de logements neufs à 16h, anticipées à 678K.



Graphiquement, l'indice S&P500 devrait tester à l'ouverture la zone des 2831 points. Ce niveau devra engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite de la consolidation en direction des 2805 points voire 2788 points par extension. Les places européennes s'enfoncent dans le rouge depuis ce matin, avec les tensions commerciales persistantes, le repli de l'or noir et des données décevantes concernant l'activité en zone euro. L'indice PMI manufacturier est ressorti à 47.7 contre 48.2 attendu et l'indice PMI services à 52.5 (consensus 53). Quant à l'indice IFO en Allemagne, il recule à 97.7 alors que le marché attendait 99.2.L'indice S&P500 qui avait terminé en repli de 0.28% à 2856 points, après des minutes de la Fed sans surprise, devrait débuter la séance en repli de 0.9%.Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance aux Etats-Unis, des inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 (consensus 215K), des indices Flash PMI manufacturier et services à 15h45 puis des ventes de logements neufs à 16h, anticipées à 678K.Graphiquement, l'indice S&P500 devrait tester à l'ouverture la zone des 2831 points. Ce niveau devra engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite de la consolidation en direction des 2805 points voire 2788 points par extension.

