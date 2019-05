En forte baisse après les représailles chinoises Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 13/05/2019 | 14:41

Opinion : Négative sous les 2900 PTS

Objectif de cours : 2831 PTS



L'indice américain avait clôturé en légère hausse de 0.37% à 2881 points vendredi dernier, malgré le relèvement de 10 à 25% des droits de douane sur quelques 200 milliards de dollars de produits chinois, les opérateurs nourrissant l'espoir qu'un accord aurait été trouvé.

Les tensions commerciales reprennent donc de l'ampleur, ce qui devrait inciter les opérateurs à la prudence. La volatilité devrait ainsi perdurer dans les séances à venir.



Graphiquement, le S&P500 conserve une dynamique baissière en données horaires sous les 2900 points. L'indice devrait tester aujourd'hui la zone des 2831 points correspondant à ses récents plus bas. Ce niveau devra engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite du mouvement en direction des 2815 points puis 2788 points. Alors que les places européennes creusent peu à peu leurs pertes après l'annonce par Pékin de son intention de taxer 60 milliards de dollars de produits américains en représailles, l'indice S&P500 devrait débuter la séance en forte baisse de 1.75%.L'indice américain avait clôturé en légère hausse de 0.37% à 2881 points vendredi dernier, malgré le relèvement de 10 à 25% des droits de douane sur quelques 200 milliards de dollars de produits chinois, les opérateurs nourrissant l'espoir qu'un accord aurait été trouvé.Les tensions commerciales reprennent donc de l'ampleur, ce qui devrait inciter les opérateurs à la prudence. La volatilité devrait ainsi perdurer dans les séances à venir.Graphiquement, le S&P500 conserve une dynamique baissière en données horaires sous les 2900 points. L'indice devrait tester aujourd'hui la zone des 2831 points correspondant à ses récents plus bas. Ce niveau devra engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite du mouvement en direction des 2815 points puis 2788 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.