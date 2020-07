En forte hausse avant le Livre Beige de la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3127 PTS/ 3235 PTS

En dépit des tensions entre la Chine et les Etats-Unis, l'indice S&P500 a clôturé en forte hausse de 1.34% à 3197 points hier, à la faveur des espoirs d'un remède contre le coronavirus.

La biotech américaine Moderna ayant annoncé des résultats encourageants pour son vaccin, après un premier essai clinique concluant.

La tendance a également été soutenue par les valeurs liées à l'énergie et aux matières premières, tandis que les valeurs financières étaient mal orientées.



Aujourd'hui, l'indice S&P500 devrait débuter la séance en hausse de 1.1%.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des prix à l’importation ainsi que de l’indice Empire State manufacturier (consensus 10). La production industrielle, dévoilée à 1h15, devrait progresser de 4.5%. Les stocks pétroliers seront publiés à 16h30 (consensus -1.3M), avant le Livre Beige de la Fed à 20h. En données horaires, le S&P500 poursuit sa consolidation horizontale, faisant preuve de volatilité en cours de séance. Il faudra désormais surveiller la sortie des 3127/3235 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

