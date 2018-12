En hausse de 0.2% en attendant la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2528 PTS/ 2573 PTS





Graphiquement, la tendance demeure baissière en données horaires sous les 2575 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. A court terme, le sens de sortie des 2528/2575 points devrait être déterminant pour mettre à profit une reprise technique en direction des 2600 points puis 2645 points. Dans le cas contraire, on pourrait assister à une poursuite de la correction en direction des 2508 points puis 2496/2488 points. Après avoir terminé stable hier (+0.01% à 2546 points) malgré la lourde chute du WTI (-6.45%), l'indice S&P500 devrait ouvrir en légère hausse de 0.2%. Les opérateurs devraient limiter les initiatives avant la décision de la Fed sur les taux à 20h et la conférence de presse de Jerome Powell à 21h.Sur le front de la macroéconomie, le niveau des comptes courants était conforme aux attentes à -125B. A 16h, les ventes de logements existants devraient ressortir à 5.2M et à 16h30, les stocks pétroliers sont attendus à -2.7M.Graphiquement, la tendance demeure baissière en données horaires sous les 2575 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. A court terme, le sens de sortie des 2528/2575 points devrait être déterminant pour mettre à profit une reprise technique en direction des 2600 points puis 2645 points. Dans le cas contraire, on pourrait assister à une poursuite de la correction en direction des 2508 points puis 2496/2488 points.

