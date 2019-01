En hausse de 0.3% dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 2550 PTS

Objectif de cours : 2600 PTS

Dans l'attente des minutes de la Fed ce soir à 20h et des stocks hebdomadaires de pétrole à 16h30, l'indice S&P500 devrait poursuivre son mouvement de rattrapage, avec un gain initial de 0.3%. L'indice américain avait clôturé en hausse de 0.97% à 2574 points hier, alignant ainsi une troisième séance consécutive de progression, grâce aux bons chiffres du chômage aux Etats-Unis, aux propos accommodants de la Réserve Fédérale et surtout aux espoirs d'un accord entre Pékin et Washington au sujet des barrières douanières.



L'Europe évolue également en nette hausse, accentuant peu à peu son avance, avec les valeurs technologiques, les industrielles et les cycliques.



Techniquement, l'indice S&P500 suit une dynamique positive en données horaires au-dessus des 2520 points voire au-dessus des 2550 points en intraday (moyenne mobile à 20 heures) avec la zone des 2600 points restent en ligne de mire.

