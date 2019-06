En hausse de 0.35% à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 26/06/2019 | 14:33

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2905 PTS/ 2955 PTS



Le président de la Fed a indiqué que la politique monétaire ne serait davantage accommodante que si les statistiques montraient un ralentissement soutenu de l'économie américaine. De son côté, le président de la Fed de Saint Louis a estimé que la situation économique américaine actuelle ne justifiait pas une baisse des taux de 50 points de base le mois prochain.



L'indice américain devrait toutefois reprendre des couleurs aujourd'hui (+0.35% à l'ouverture) après les déclarations du secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin à CNBC, indiquant que les Etats-Unis et la Chine avaient presque finalisé leurs négociations sur un accord commercial.



Du côté des statistiques, les commandes de biens durables sont ressorties à -1.3% (consensus 0%), la balance commerciale a fait état d'un déficit de 74.5B (attentes -71.8B) et les stocks de commerce de gros ont progressé de 0.4% (consensus 0.6%). Les stocks pétroliers seront publiés à 16h30.



Graphiquement, le S&P500 reste en phase de consolidation horizontale et devra désormais s'extraire de la zone des 2905/2955 points pour renouer avec une dynamique affirmée. En intraday, le seuil des 2935 points fera office de pivot. Hésitant hier à la cloche parisienne, l'indice S&P500 a finalement clôturé en forte baisse de 0.95% à 2917 points alors que Jerome Powell et James Bullard ont douché les espoirs de voir la Fed baisser ses taux de 50 points de base en juillet.Le président de la Fed a indiqué que la politique monétaire ne serait davantage accommodante que si les statistiques montraient un ralentissement soutenu de l'économie américaine. De son côté, le président de la Fed de Saint Louis a estimé que la situation économique américaine actuelle ne justifiait pas une baisse des taux de 50 points de base le mois prochain.L'indice américain devrait toutefois reprendre des couleurs aujourd'hui (+0.35% à l'ouverture) après les déclarations du secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin à CNBC, indiquant que les Etats-Unis et la Chine avaient presque finalisé leurs négociations sur un accord commercial.Du côté des statistiques, les commandes de biens durables sont ressorties à -1.3% (consensus 0%), la balance commerciale a fait état d'un déficit de 74.5B (attentes -71.8B) et les stocks de commerce de gros ont progressé de 0.4% (consensus 0.6%). Les stocks pétroliers seront publiés à 16h30.Graphiquement, le S&P500 reste en phase de consolidation horizontale et devra désormais s'extraire de la zone des 2905/2955 points pour renouer avec une dynamique affirmée. En intraday, le seuil des 2935 points fera office de pivot.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.